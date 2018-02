Regionali Lombardia, Sala: "Campagna deludente. Sei punti? Gori dice meno"

Beppe Sala

Regionali Lombardia, Sala: "Campagna elettorale a suon di slogan"



"Se sto a meta' tra il ruolo politico e la persona Beppe Sala la campagna elettorale e' un po' deludente: si va avanti per slogan, non si vedono grandi contenuti". Se ne e' lamentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, conversando con i giornalisti a margine della presentazione di Tempo di Libri, la fiera milanese del libro che si terra' a Milano a partire dall'8 marzo. "Ci sono temi epocali come l'ambiente che non ho sentito affrontare, mi sembra piu' una campagna tesa a cercare di tirare dei colpi agli altri che a portare avanti le proprie opinioni" ha proseguito il primo cittadino.

Sala: "Confronto necessario sui pochi temi che contano"



"Un confronto e' necessario perche' sui pochi temi che contano sarebbe utile sentire tutti assieme" i candidati alla carica di governatore della Regione Lombardia, "credo che io e gli altri sindaci dovremmo tutti chiedere un confronto". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi a margine della presentazione di Tempo di Libri. A proposito del vantaggio di 6 punti, anticipato da alcuni sondaggi, da parte del candidato del centrodestra Attilio Fontana su quello di centrosinistra, Giorgio Gori, il primo cittadino ha precisato: "Gori mi dice che dai suoi sondaggi non ci sono 6 punti di distacco" e in ogni caso "ci sono ancora 20 giorni" di campagna elettorale.