Regionali, "Nord Sud Ovest Est": il Pd avvia il percorso d'ascolto

Elezioni regionali, il Pd milanese e lombardo dà il via domani al primo incontro del percorso di ascolto “Nord Sud Ovest Est”, che si integra con le attività sviluppate a livello nazionale, per raccogliere idee e proposte, utili a stilare il futuro programma regionale e quello in vista delle prossime elezioni politiche.

"L’evento di domani sera - recita una nota dei democratici -, alle ore 21 presso l’aula consiliare del Municipio 3, con eletti e cittadini, rappresenta il primo in città di una serie di appuntamenti, che si susseguiranno a Milano e nell'area metropolitana"

“Il nome Nord Sud Ovest Est richiama l’idea di un viaggio che ci porterà nelle zone di Milano e di Città metropolitana, ad ascoltare e dialogare con cittadini e mondi vitali, per favorire lo sviluppo concreto di programmi su temi prioritari per le zone, sia in vista delle prossime elezioni amministrative che di quelle regionali - chiosa il segretario del PD, Pietro Bussolati. L’obiettivo è ambizioso, sia dal punto di vista politico che organizzativo, perché saranno due mesi di lavoro serrato con cui porteremo il PD ad aprirsi ai territori. Saremo quindi pronti ad accogliere proposte, idee ma anche critiche. Un percorso per radicarci sul territorio in maniera capillare e soprattutto - conclude Bussolati - per costruire un legame di fiducia con la cittadinanza e rispondere al loro bisogno di partecipazione e protagonismo”.