Regionali: Sala, 'Non sconsiglio alleanza con M5S ma non parliamone ora'

In questo momento sconsiglio di parlare di alleanze a livello locale con il M5s, ma non sconsiglio di farle". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe SALA alla convention di AreaDem. "Tante cose vanno fatte e non vanno dette, bisogna essere precisi e determinati - ha spiegato -Si può e non si deve aspettare alcuna occasione. Tutti abbiamo in mente l'Emilia Romagna, ma l'anno prossimo c'è il Veneto". "Se qualcuno ha la tentazione di scoraggiarsi e dire che è impossibile, vada a pescare perché abbiamo il dovere di provarci. Misureremo rapidamente la capacità di andare su temi e convergere", ha aggiunto SALA. "Io sin dall'inizio ho detto che ci poteva essere la possibilita' di un avvicinamento con i 5 Stelle. Questi sono tempi difficili, con questa situazione economica se non si cresce e' una sconfitta. E' un momento molto delicato in cui bisogna rapidamente cambiare questo trend", ha spiegato il sindaco di Milano. "Penso che con il M5s - ha aggiunto - ci siano ampi margini di convergenza e sensibilita' comuni. Dobbiamo proiettarci al 2022 - ha concluso - perche' un presidente della Repubblica dura 7 anni ed in questo momento e' forse anche piu' importante della scelta del premier".

Mentre sulla Lega ha detto: "La Lega e' forte, non si fara' imbalsamare in un sarcofago parlamentare. Saranno aggressivi e cercheranno di presidiare i territori per recuperare ulteriore consenso. L''idea di convincere i cittadini che sviluppo e solidarieta' vanno di pari passo credo sia la piu' bella del mondo, a Milano ci stiamo credendo. Credo dobbiamo trovare il modo per caratterizzare la nostra presenza al Nord".