Regionali, Sala: difficile vincere con Maroni, serve candidato forte



"Dobbiamo avere un candidato sicuro a settembre perche' sara' molto difficile vincere con Maroni, ed e' inaccettabile che mettiamo un candidato di bandiera perche' tanto si perde". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del parco Zara-Expo.



Il fatto che il ministro Maurizio Martina farà il vice segretario del Pd lo esclude dalla corsa per le Regionali in Lombardia? "Da questo punto di vista Martina lo sentirò nei prossimi giorni perché è importante capire come ci si muoverà. Ribadisco che non ritengo sia necessario che le primarie ci siano a tutti i costi, però, primarie o no, dobbiamo avere un candidato certo a settembre perché sarà molto difficile vincere con Maroni. È inaccettabile che mettiamo un candidato di bandiera perché tanto si perde".