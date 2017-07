Regione, bando da 5 milioni per la valorizzazione turistico-culturale

Le Mura di Bergamo

Un bando di Regione Lombardia che mette a disposizione cinque milioni di euro per la valorizzazione turistico-culturale del territorio. La gara è aperta a partenariati costituiti da micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti, associazioni e artigiani dei settori culturali-creativi (arti visive, spettacolo, editoria, musica, design, moda, videogiochi e marketing digitale) e turismo, distribuzione commerciale e artigianato (strutture ricettive, agenzie viaggio, tour operator, ristorazione e negozi). In particolare, quattro milioni di euro saranno destinati ad interventi in ambito culturale e creativo mentre il restante a progetti coerenti con il settore turistico-commerciale, con un’erogazione del contributo fino al 70% del totale ammesso. "La nostra regione è quella con più siti Unesco, ben 11, e la cultura è parte fondamentale del Pil nazionale. Solo il valore aggiunto supera i 23 miliardi di euro con oltre 345mila addetti ai lavori. Per questo abbiamo deciso di investire ancora di più in questo settore rispetto al bando dello scorso anno», hanno affermato gli assessori regionali per lo Sviluppo economico Mauro Parolini e per le Culture, identità e autonomie Cristina Cappellini. E' di pochi giorni fa l'ultimo arrivo nel prestigioso elenco Unesco, con le Mura della città di Bergamo.