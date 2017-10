Regione, bilancio consolidato 2016: conti delle partecipate ai raggi X

Regione Lombardia

E' stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016. Il documento contiene un'analisi delle politiche economiche, sociali e territoriali che vengono realizzate in collaborazione con gli enti e le societa' controllate e partecipate della Regione. Due enti avevano aderito per primi alla sperimentazione, Arifl e Arpa, mentre quattro societa' in house, FinLombarda, Lombardia Informatica, Infrastrutture Lombarde, Arca, e le 5 Aler facevano gia' parte del gruppo. Quest'anno sono stati consolidati per la prima volta anche i bilanci di Ersaf ed Eupolis, che nel 2016 hanno predisposto il loro bilancio "in contabilita' economico-patrimoniale"; lo ha fatto anche Explora, societa' di cui la Regione ha acquisito il controllo nel corso del 2016, con la partecipazione al 60% del capitale.

"Con il bilancio consolidato 2016 si e' allargato ulteriormente il perimetro di consolidamento del 'Gruppo Lombardia' di amministrazione pubblica" ha commentato l'assessore all'Economia, Massimo Garavaglia. L'assessore lombardo ha quindi evidenziato alcuni numeri delle societa' del gruppo: "Il patrimonio netto e' pari a 2.181 milioni di euro, in crescita di circa 350 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Viene confermato anche il positivo indice di liquidita' pari al 109%". "Quest'ultimo e' l'indicatore piu' interessante - ha commentato inoltre l'esponente della giunta - e' un risultato eccezionale: noi paghiamo i fornitori con un anticipo di 13 giorni in media rispetto alla scadenza, a fronte di un 'Sistema Italia' che paga in ritardo e che registra 60 miliardi di euro non pagati rispetto alle fatture in carico alle pubbliche amministrazioni. Non e' un caso che la Regione Lombardia puo' vantare un rating superiore a quello dello Stato italiano".