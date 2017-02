Regione, bocciata la mozione contro i rivenditori di gadget fascisti e nazisti

Regione Lombardia

E' stata respinta a larga maggioranza - con i voti contrari che hanno doppiato quelli favorevoli (34 a 17) - la mozione presentata da Sel in consiglio regionale della Lombardia per eliminare dal calendario delle manifestazioni quelle che prevedono rivenditori di gadget fascisti e nazisti. Il testo ha creato un acceso dibattito in Aula con la consigliera proponente, Chiara Cremonesi, che ha parlato di "emergenza democratica" viste le recenti manifestazioni che hanno avuto luogo sul territorio lombardo come "il concerto nazi-rock presso la palazzina Liberty di Milano e il corteo fascista di Pavia". Unanimi i consiglieri di centro-destra nel definire la mozione "una perdita di tempo" con Riccardo De Corato, che l'ha declassata ad una questione di "antiquariato". Di una "competizione sulla memoria" ha parlato Stefano Galli (Lista Maroni Presidente), che ha aggiunto: "Questo testo trasuda cultura politica del '900. Un secolo che con fatica ci siamo lasciati alle spalle". Hanno sostenuto la mozione i Cinque Stelle e il Pd, ma con motivazioni diverse. I democratici, con Onorio Rosati, si sono detti a favore, con la speranza "di aprire un serio dibattito su un tema rispetto al quale il Consiglio non puo' girare la testa", sottolineando che "i consiglieri di centro destra hanno dimostrato di avere l'orticaria quando si parla di questi temi"; i pentastellati invece, con Silvana Carcano, hanno auspicato un superamento del dibattito ideologico: "Il nostro movimento e' nato proprio per andare oltre: noi lavoriamo sui contenuti".