Regione, cambia il regolamento: sì al "Milleproroghe" e al voto elettronico

Regione: Palazzo Lombardia

E' all'insegna della semplificazione la modifica del regolamento del Consiglio Regionale della Lombardia approvata ieri in aula con 68 voti a favore e un astenuto. Relatori del provvedimento sono stati Angelo Capelli (Lombardia Popolare) e Fabio Pizzul (Pd). L'ampliamento della facolta' delle commissione di agire in sede redigente, cioe' di sostituire l'aula votando i provvedimenti, anche di legge, all'interno della commissione stessa senza dover passare dall'aula, e' il provvedimento di maggiore portata: "Finora il nostro regolamento limitava questa possibilita' ad alcuni testi riordinativi di ordine tecnico, oggi le commissioni possono discuterne anche altri tipi, cioe' leggi vere e proprie di carattere specifico", ha spiegato il presidente del consiglio Regionale, Raffaele Cattaneo. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di testi riguardanti alcuni aspetti dell'agricoltura, ma "con una salvaguardia per cui se 5 consiglieri ritengono che quel provvedimento debba essere discusso da tutta l'aula, c'e' una facolta' di richiamo".

Quanto alle votazioni, viene invertito il sistema vigente: non sara' piu' il voto nominale e per alzata di mano la norma, bensi' quello elettronico (per la cui applicazione fino ad ora era necessaria la richiesta di cinque consiglieri). "Questo consente di vedere quali sono e che cosa votano i consiglieri: si tratta di un voto trasparente il cui esito viene pubblicato sul sito del consiglio gia' il giorno dopo", ha commentato Cattaneo, che ha annunciato che il nuovo corso iniziera' il primo di ottobre. Anche il Pirellone avra' infine il suo "milleproroghe": una volta all'anno, infatti, ci sara' la "facolta' di approvare un provvedimento omnibus". Se prima una volta all'anno si votava la legge di semplificazione, da oggi in poi si parlera' anche di riordino: "Lo abbiamo fatto perche' abbiamo visto che spesso piccole modifiche normative diventavano un provvedimento normativo ad hoc e non lo giustificavano" ha concluso Cattaneo, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della seduta.