Regione, centri massaggio: i clienti dovranno dare i loro dati

Dati anagrafici obbligatori con l'autocertificazione per chi frequenta i centri massaggio: è la svolta data dal parere favorevole della commissione Attività produttive del consiglio regionale lombardo alla richiesta presentata dal relatore Riccardo De Corato di Fratelli d'Italia. Che commenta: "Fino a oggi per aprire un centro massaggio era sufficiente compilare un modulo e inviarlo allo Sportello unico attività produttive. Ora finalmente introduciamo un sistema di controlli più idoneo. I clienti, ad esempio, dovranno firmare l'informativa relativa ai trattamenti ricevuti e alle controindicazioni degli stessi, ma anche sull'utilizzo dei prodotti e sui rischi di reazioni allergiche, come previsto dalla legge". Dovranno inoltre essere presenti presidi di primo soccorso. Provvedimenti che tra le righe, ma neanche troppo, sembrano voler andare a scoraggiare la frequentazione di locali che dietro la facciata del "centro massaggio" nascondono altri tipi di attività.