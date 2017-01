Regione, finte consulenze: condannati Zambetti, Giammario, Ferrazzi, Valentini

Regione Lombardia

Consulenze fittizie in Regione, il giudice monocratico di Milano Emanuela Rossi ha condannato un consigliere regionale attualmente in carica, ovvero Luca Daniel Ferrazzi, attuale presidente della Commissione cultura ed esponente della lista Maroni, già assessore all'Agricoltura, a due anni e quattro mesi. Assieme a lui sono stati condannati Domenico Zambetti (3 anni e 4 mesi), ex assessore Ncd già condannato per voto di scambio con la 'ndrangheta, Angelo Giammario, Pdl, ex consigliere regionale (3 anni e 8 mesi), e Paolo Valentini, ex capogruppo Pdl, 3 anni e 4 mesi. I quattro dovranno risarcire la Regione, parte civile nel processo, per 121mila euro. I fatti risalgono al periodo 2008-2012, assolto l'ex assessore Mario Scotti per insussitenza del fatto.