Milano

Giovedì, 6 febbraio 2020 - 16:41:00 Regione, Forza Italia perde pezzi: Romani passa nel gruppo misto Federico Romani entra nel gruppo misto in Regione, ma pare sia solo un primo passo per poi approdare in Fratelli d'Italia di Fabio Massa

Federico Romani Regione, Forza Italia perde pezzi: Romani passa nel gruppo misto Come preannunciato da Affaritaliani.it Milano Forza Italia perde un pezzo a favore di Fratelli d'Italia, in consiglio regionale. Oggi infatti è stato protocollato il passaggio nel gruppo misto di Federico Romani, figlio dell'ex ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani. Dovrebbe essere, a quanto si dice, un primo passo verso il partito di Giorgia Meloni. Il gruppo degli ex-totiani ha provato a convincere fino all'ultimo Romani a rimanere, anche con un pranzo nel quale però lui ha spiegato le sue ragioni, tra le quali quella di voler pesare di più in Brianza. Pare infatti che FdI potrebbe attribuire un ruolo a Romani, quando il passaggio sarà completato. fabio.massa@affaritaliani.it