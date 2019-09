Regione, Forza Italia perde un pezzo. "Cambiamo!" di Toti entra in consiglio

di Fabio Massa

Franco è uscito dal gruppo. Non è ancora chiaro se quanto ha annunciato nella riunione dei consiglieri e degli assessori di Forza Italia in Regione Lombardia potrà essere considerato l'inizio di uno smottamento oppure un unicum. E quindi di fatto se è l'inizio di una esperienza totiana in Regione o la fine di essa. Certo è che, secondo può riferire Affaritaliani.it Milano, l'uscita annunciata da Paolo Franco, consigliere regionale eletto a Bergamo, è coerente con quanto aveva già annunciato nella riunione con il governatore ligure la scorsa settimana. Il consigliere sta protocollando adesso le sue dimissioni dai forzisti e il suo passaggio al misto sotto la denominazione di "Cambiamo!" che a questo punto entra in consiglio regionale.

