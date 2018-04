Regione-Fs: Fontana vuole la gestione diretta dei binari

Regione Lombardia-Ferrovie dello Stato: domani l'incontro Fontana-Mazzoncini

Regione Lombardia-Ferrovie dello Stato: previsto per domani il primo incontro tra il governatore Attilio Fontana e Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Fs. Sul tavolo, il tema principale restano gli investimenti sulla rete ferroviaria lombarda. L'idea di Fontana è di giungere ad una gestione diretta dei binari da parte della Regione nel caso in cui le Ferrovie non abbiano un piano di investimenti ritenuto significativo. Nel mezzo, la partita per il rinnovo delle cariche in Ferrovie Nord. Con il governatore lombardo che, come riporta il quotidiano Il Giorno, non più tardi di ieri ci ha tenuto a sottolineare che, per quanto riguarda il management attuale di Fnm e quello di Trenord, la sua valutazione è "positiva".