Regione, giunta in ritiro in Valtellina. Salvini contro i ribelli al Pirellone

di Fabio Massa

Un giorno e mezzo di seminario per la giunta regionale in Valtellina. E lunedì c'è Matteo Salvini al Pirellone. I rumors raccontano di un Attilio Fontana assai determinato nel voler serrare i ranghi sia dal punto di vista dell'operatività della giunta, sia per la tenuta del consiglio. Come scritto da Affaritaliani.it Milano lunedì, Forza Italia ha chiuso il contenzioso interno che aveva portato la maggioranza ad andare sotto in un voto segreto richiesto dal Partito Democratico. Non sfugge a nessuno, tuttavia, che gli azzurri avevano contribuito a quella defaillance con "solo" due o tre consiglieri. Gli altri otto o nove, erano chiaramente di marca leghista. I malpancisti, li chiamano. Hanno nomi e cognomi, e bersagli definiti come l'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo. Ma che mettono in difficoltà il presidente di Regione, Attilio Fontana. E che - questo il ragionamento dei vertici del Carroccio - non mettono in buona luce la Lega e la sua affidabilità. Quindi, ecco l'arrivo di Matteo Salvini, che - secondo rumors - dovrebbe vedere tutti i consiglieri al Pirellone. Chissà se emergeranno i problemi oppure se sarà il silenzio la strategia che sceglieranno i "ribelli".

