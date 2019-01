Regione, il consiglio vota unanime la richiesta di Autonomia

Il consiglio regionale lombardo ha votato all'unanimità la mozione a sostegno della richiesta di Autonomia da parte della Regione. Commenta il governatore Attilio Fontana : "Con questa votazione il Consiglio regionale ha dimostrato di saper fare buona politica. Ha lanciato un messaggio che credo non potrà restare inascoltato da chi dovrà prendere le prossime decisioni". "Ringrazio tutto il consiglio per aver dato una parola di definitività sulla volontà del popolo lombardo di chiedere l'Autonomia. Un'Autonomia - ha concluso Fontana - che sarà una modifica epocale nella storia del nostro Paese e che lo farà diventare moderno e gli farà riacquistare quella dignità e forza che negli ultimi anni si è un po' offuscata".