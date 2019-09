Regione, il dg Bocchieri trasferito. Ipotesi conflitto d'interesse. Il caso

di Fabio Massa

Universalmente reputato uno dei tecnici più validi di Regione Lombardia, il direttore dell'assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro Giovanni Bocchieri - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - è stato trasferito all'area programmazione. A causare lo spostamento un potenziale conflitto di interessi, come da audit interno che tutela il tecnico fino alla fine delle verifiche sui provvedimenti adottati per evitare abusi d'ufficio. Bocchieri è comunque assai stimato dalla giunta Regionale, che gli ha assegnato un ruolo importantissimo poiché nella direzione alla quale è stato spostato vi è non solo lo sviluppo dei territori ma anche tutta la complicata e delicata partita delle Olimpiadi 2026. L'ironia della sorte è che Bocchieri è stato uno dei tecnici che ha elaborato il modello dei controlli in base ai quali, in via cautelativa, è stato trasferito da una direzione all'altra.

