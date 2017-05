Regione, la Rosa Camuna a Silvio Berlusconi e Massimo Moratti

Masimo Moratti e Silvio Berlusconi ricevono la Rosa Camuna da Roberto Maroni

Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha consegnato oggi i 'Premi Speciali del Presidente' a Silvio Berlusconi e a Massimo Moratti. A loro, Maroni ha scelto di conferire la massima onorificenza della Regione, la Rosa Camuna. Le ragioni sono calcistiche, un omaggio ai due ex presidenti di Milan e Inter, e' stato spiegato nei giorni scorsi, quando alla pubblicazione della notizia, si sono accese le polemiche da parte di M5s e Pd, che trovano l'assegnazione del premio a Berlusconi del tutto fuori luogo. "Polemiche strumentali" replico' una nota della regione. La cerimonia si terra' alle 10, a Palazzo Lombardia.

I DUE EX PRESIDENTI: "NESSUNO IN ITALIA PUO' COMPRARE INTER O MILAN" - Non c'e' nessuno al momento in Italia che potrebbe mantenere due club ai livelli di Milan e Inter. Ne sono convinti Silvio Berlusconi e Massimo Moratti che hanno ceduto entrambi le societa' a imprenditori cinesi. "Ho cercato a Milano ma, nonostante numerosi contatti, non c'e' stata alcuna risposta, poi ho cercato in Italia", ha rammentato Berlusconi, ripercorrendo le fasi che lo hanno portato a cedere il Milan. "Abbiamo dovuto lasciare perche' ormai il calcio e' cambiato e con l'arrivo nel calcio dei soldi del petrolio", ha sostenuto l'ex presidente rossonero, premiato insieme a Moratti da Roberto Maroni con il premio speciale 'Rosa camuna' 2017.

"Io credo che oggi non ci sia nessuno di italiano che possa permettersi di mantenere da solo" dei club come "Milan e Inter che devono stare nelle prime 4 e 6 del mondo", ha insistito. "Andremo a farci candidare le elezioni in Qatar la prossima volta", ha scherzato, rivolto a Moratti. "Non c'e' lotta: non trovi nessuno in Italia, non perche' vuoi vendere a tutti i costi, ma perche' vuoi mantenere un futuro alla tua societa'", ha detto, dal canto suo Moratti. Il quale ha definito "tutti gruppi fortissimi" le nuove proprieta' cinesi. "Quello che ci dobbiamo augurare e' la continuita': se questi cominciano ad andare bene, la gente sara' felicissima - ha concluso Moratti - questo me lo auguro sia per Inter che Milan e per questa citta'".

BERLUSCONI: "CHAMPIONS, TIFERO' JUVENTUS" - "Io per antica educazione voluta da mio padre ho sempre tifato Inter quando giocava con altre squadre o in match internazionali; la stessa cosa faro' - pur sapendo di suscitare dispiacere a qualcuno - con la Juventus che incontrera' il Real Madrid. Forza Juve". Cosi' Silvio Berlusconi, parlando nel corso della consegna del premio 'Rosa camuna', insieme a Massimo Moratti, a Palazzo Lombardia

SILVIO A BOBO: "TI AUGURO DI CONTINUARE CON LA TUA ATTIVITA'" - La premiazione come ex presidente del Milan e' stata occasione per Silvio Berlusconi anche per parlare di politica e di augurare a Roberto Maroni la riconferma alle prossime regionali. "Complimenti al nostro presidente della Regione. Gli auguro di poter continuare nella sua attivita' di gestione", ha detto l'ex premier. Io spero unito". Cosi' Silvio Berlusconi ha risposto a chi gli chiedeva se auspica un'alleanza ampia di centrodestra alle prossime politiche. "Lo sbarramento credo che sia necessario per non tornare ai tempi della Prima Repubblica, verso una quasi sicura ingovernabilita'. Mi sembra che il concorso tra le varie forze politiche sia stato sul numero 5". Cosi' invece Silvio Berlusconi ha risposto a chi gli chiedeva della soglia di sbarramento che sara' introdotta con la nuova legge elettorale, parlando al termine di una premiazione a Palazzo Lombardia. Intervenendo poco prima, l'ex premier aveva sostenuto di non essere contrario alla soglia del 5 per cento, anzi di auspicare l'innalzamento all'8. "Mi sembra che si sta andando verso una legge elettorale condivisa, come ho sempre auspicato, e anche verso un sistema proporzionale, che e' un sistema di giustizia: in un Paese dove ci sono tre poli non si puo' applicare il maggioritario per evidenti ragioni. Il 20 per cento di elettori, il 20 di parlamentari: credo che sia una cosa giusta. In Germania dura da 70 anni". Cosi' Silvio Berlusconi sulla nuova legge elettorale. L'accordo è un nuovo patto del Nazareno con il Pd di Renzi? "No, abbiamo parlato solo di regole e di legge elettorale ma d'altra parte anche il patto del Nazareno non era su questioni politiche ma sulle regole".

MARONI: "ELECTION DAY IL 22 OTTOBRE, NE HO PARLATO A BERLUSCONI" - "Se ci saranno elezioni anticipate, io ho indicato come mia preferenza la data del 22 ottobre, per fare un election day insieme al referendum sull'autonomia. Ne ho parlato a Berlusconi, lui ha preso nota di cio' e spero che sostenga questa indicazione. Adesso comunque, vediamo cosa succede a Roma". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni.