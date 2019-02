Regione, Lega e Forza Italia gettono acqua: "Maggioranza è salda"

La bocciatura di ieri della risoluzione sui cambiamenti climatici in consiglio regionale lascia strascichi polemici e sembra annunciare possibili rimpasti dopo le Europee. Se i Cinque Stelle hanno parlato di "clima pesante in maggioranza" e di un "voto contro la Tav", Lega e Forza Italia cercano ora di gettare acqua sul fuoco.

Così il capogruppo della Lega Roberto Anelli : "La maggioranza e' salda. Vogliamo, quindi, rassicurare tutto il Pd che per 4 anni rimarranno ancora all'opposizione. Si sapeva che quello di oggi era un provvedimento che toccava differenti sensibilita'". E il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi : "Lo stop alla risoluzione sul clima presentata oggi in Regione riguarda un tema ampio e complesso, sul quale sono emerse probabilmente sensibilita' differenti da parte di alcuni consiglieri, che hanno votato sulla base di loro convinzioni personali. Dal punto di vista politico, non c'e' alcuna frattura all'interno della maggioranza, che continua a governare compatta". "Per quanto riguarda Forza Italia, il nostro gruppo ha dato parere favorevole in commissione consiliare, e ha agito con coerenza anche oggi. Il voto segreto, su temi complessi e di natura maggiormente "tecnica" come questi, non e' indice di alcun dissapore sul piano politico. Il centrodestra unito continuera' a governare la Lombardia con rinnovato impegno e passione: una formula che da oltre 20 anni ha sempre funzionato", ha concluso Comazzi.