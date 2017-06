Regione Lombardia, 100 milioni di euro per strutture e attrezzature sanitarie

Regione: Palazzo Lombardia

Dei 247 milioni di euro accantonati nell'assestamento di bilancio, 100 saranno destinati a investimenti in strutture e acquisto di attrezzature sanitarie. E' quanto ha deciso la giunta lombarda. "Mentre a livello nazionale gli investimenti vengono ridotti del 5 per cento , noi li aumentiamo del 20 per cento rispetto alla previsione e dell' 80 per cento rispetto al 2016 con zero debito", ha sostenuto l'assessore all'Economia, Massimo Garavaglia. "I restanti 147 milioni di nuovi investimenti saranno spesi in infrastrutture, mobilita', edilizia pubblica, dissesto idrogeologico, patrimonio artistico, programmazione comunitari e promozione turistica", ha spiegato.

Zero Irap per tre anni per chi apre un negozio nei centri storici dei Comuni capoluogo di provincia e quelli sopra i 50mila abitanti, in Lombardia. E' quanto ha deliberato la giunta regionale di Roberto Maroni. Si tratta di un provvedimento che "esclude la grande distribuzione", ha spiegato l'assessore all'Economia, Massimo Garavaglia. "Abbiamo stimato 20 milioni per coprire formalmente la misura", ha spiegato Garavaglia. L'assessore ha spiegato che le spese saranno coperte dalle entrate in arrivo dalle nuove aperture, il cui saldo per ora "e' purtroppo negativo".