Regione Lombardia, Cattaneo vota contro le nomine nella Sanità

Regione Lombardia: nomine sanità, l'assessore Nci Cattaneo vota contro

La delibera sulle nomine dei nuovi direttori generali della sanita' lombarda e' passata con il voto contrario dell'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, esponente di Noi con l'Italia. L'assessore centrista, secondo quanto riporta l'Ansa, non avrebbe condiviso le modalita' con cui sono stati scelti i nuovi manager da parte della giunta guidata dal governatore leghista Attilio Fontana.

SANITA': FONTANA, ECCO I NUOVI DG DI ATS, ASST E IRCCS LOMBARDI

Molte novità ma anche qualche confermo nel gruppo dei nuovi vertici delle strutture sanitarie lombarde. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato questa sera, nel corso della seduta di Giunta, i nuovi direttori generali che a partire dal 1 gennaio 2019 dirigeranno le 8 Ats, le 27 Asst e i 4 Irccs della Lombardia. La nomina relativa all'Azienda regionale emergenza urgenza non era in programma, in quanto il contratto scadrà a dicembre 2020. Di seguito l'elenco dei nuovi direttori generali di Ats, Asst e Irccs, con indicati i nomi dei direttori che sostituiscono: Ats Citta' Metropolitana, Walter Bergamaschi (nuovo, sostituisce Marco Bosio) - Ats dell'Insubria, Lucas Maria Gutierrez (nuovo, sostituisce Paola Lattuada) - Ats della Brianza, Silvano Casazza (nuovo, sostituisce Massimo Giupponi) - Ats Bergamo, Massimo Giupponi (nuovo, sostituisce Mara Azzi) - Ats Brescia, Claudio Sileo (nuovo, sostituisce Carmelo Scarcella) - Ats Pavia, Mara Azzi (nuova, sostituisce Anna Pavan) - Ats della Val Padana, Salvatore Mannino (confermato) - Ats della Montagna, Lorella Cecconami (nuova, sostituisce Beatrice Stasi). Asst Niguarda, Marco Bosio (nuovo, sostituisce Marco Trivelli) - Asst S. Paolo e S. Carlo, Matteo Stocco (nuovo, sostituisce Marco Salmoiraghi) - Asst Fatebenefratelli Sacco, Alessandro Visconti (confermato) - Asst Gaetano Pini/Cto, Francesco Laurelli (confermato) - Asst Ovest Milanese, Fulvio Odinolfi, (nuovo, sostituisce Massimo Lombardo) - Asst Rhodense, Ida Ramponi (confermata) - Asst Nord Milano, Elisabetta Fabbrini (nuova, sostituisce Fulvio Odinolfi) - Asst Melegnano e Martesana Angelo Cordone (nuovo, sostituisce Mario Alparone) - Asst Lodi, Massimo Lombardo (nuovo, sostituisce Giuseppe Rossi) - Asst Sette Laghi, Gianni Bonelli (nuovo, sostituisce Callisto Bravi) - Asst Valle Olona, Eugenio Porfido (nuovo, sostituisce Giuseppe Brazzoli) - Asst Lariana, Fabio Banfi (nuovo, sostituisce Marco Onofri).