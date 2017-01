Regione Lombardia dice sì e regola il "black friday", plauso Federmoda

Black Friday

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Un commento alla decisione della Regione di legiferare sul “Black Friday”. Per il presidente di Federazione Moda Italia e FederModaMilano, Renato Borghi: “Con questa modifica di legge dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Mauro Parolini, anche la Lombardia, come praticamente tutte le altre regioni d’Italia, potrà avere il suo black friday. Un evento in cui si potrà offrire per un solo giorno promozioni eccezionali al fine di stimolare le vendite, ma anche un’occasione per creare un pacchetto di proposte con i settori della cultura, del food e del design. Di fronte ad un ciclone come lo è stato il “Black Friday” da un punto di vista commerciale, non si poteva rimanere indifferenti. Il dettaglio indipendente è stato di fatto discriminato rispetto alle multinazionali che hanno bypassato le regole a fronte di un basso rischio di sanzioni. Il divieto di effettuare sconti partirà, come già previsto dalla legge regionale, nei trenta giorni antecedenti i saldi sia invernali che estivi. Chiediamo ora alle Istituzioni locali controlli più efficaci contro i trasgressori che faranno sconti nei periodi non consentiti e sanzioni proporzionate alle superfici del punto vendita”.