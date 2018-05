Regione Lombardia, ecco presidenti e vicepresidenti delle Commissioni

Regione Lombardia, definite le presidenze e vicepresidenze delle commissioni. Silvia Sardone stata eletta presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale lombardo. Allo scrutinio, segreto, hanno partecipato 23 consiglieri in rappresentanza di 78 voti: alla 'pasionaria' azzurra ne sono andati 49, mentre 29 sono state le schede bianche. Stando a quanto riferiscono fonti dell'opposizione, all'elezione di Sardone avrebbe contribuito con qualche voto anche la minoranza (si calcolano circa 5 voti). Cosi' come per il leghista Gian Marco Senna, eletto alla guida della commissione Attivita' produttive, con 45 voti, di cui almeno sei della minoranza.

Alla vice presidenza della commissione Bilancio eletto il leghista Marco Colombo, consigliere segretario Ferdinando Alberti del Movimento 5 Stelle. Alla vice presidenza della commissione Attivita' produttive Paola Romeo di Forza Italia, consigliere segretario Samuele Astuti del Partito Democratico. La leghista Alessandra Cappellari e' stata eletta presidente della commissione Affari istituzionali, vice presidente Jacopo Scandella del Partito Democratico, consigliere segretario Gabriele Barucco di Forza Italia. La guida della commissione Sanita' e' andata sempre a un leghista, Emanuele Monti, vice presidente Simona Tironi di Forza Italia, consigliere segretario Antonella Forattini del Partito Democratico. Infine, la commissione Territorio sara' guidata da Angelo Palumbo di Forza Italia, vice presidente Andrea Monti della Lega, consigliere segretario Massimo De Rosa del Movimento 5 Stelle.

Per domani sono in calendario le votazioni, a partire dalle 10, per il rinnovo delle altre tre commissioni permanenti e delle cinque commissioni speciali