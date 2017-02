Regione Lombardia: Ferrazzi condannato per truffa, ma non sarà sospeso

Luca Ferrazzi

Come raccontato da Affaritaliani.it, il consigliere regionale della lista Maroni Luca Daniel Ferrazzi, presidente della Commissione cultura, è stato condannato in primo grado per truffa a due anni e quattro mesi per consulenze fittizie in Regione risalenti al periodo 2008-2012. Condannati con lui anche Domenico Zambetti, Paolo Valentini, Angelo Giammario.

Ora gli uffici del Consiglio regionale hanno predisposto per i membri dell’Ufficio di Presidenza una nota riguardante gli effetti della sua vicenda giudiziaria, aspetto che sarà discusso in ufficio di presidenza lunedì. Le conclusioni delgli uffici sono che "nessuna delle fattispecie previste dalla legge Severino per i casi di incandidabilità e sospensione dalla carica sembrerebbe ricorrere nel caso del consigliere Ferrazzi". Il quale non dovrebbe incorrere nella sospensione dal ruolo: “In base alle informazioni disponibili -conclude il parere- tali disposizioni non dovrebbero applicarsi al consigliere Ferrazzi”.