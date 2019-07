Regione Lombardia, la Corte dei Conti condanna Ponti (Pd). M5S: "Dimissioni"

Regione, Corte dei Conti condanna Ponti (Pd). M5S: "Dimissioni"

Il Movimento 5 stelle della Lombardia chiede le dimissioni di Gigi Ponti (Pd) da consigliere regionale, allegando una sentenza della Corte dei Conti di condanna per danno erariale, in merito alle vicende relative alla cessione delle azioni della Serravalle in cui erano coinvolte Asam e il gruppo Gavio.

Il capogruppo del M5s al Pirellone, Marco Fumagalli , ha attaccato: "Gigi Ponti si deve dimettere dal Consiglio regionale. Ho scritto al presidente Fermi, provvedendo a fargli avere la sentenza emessa dalla Corte dei Conti in relazione alla condanna per danno erariale. O Ponti provvedera' a pagare, insieme ad altri, quasi 5 milioni di euro che ha nei confronti di Regione Lombardia, oppure la Giunta per le elezioni dovra' provvedere di conseguenza facendolo decadere dalla carica che ricopre". E il consigliere regionale del M5s, Luigi Piccirillo , rincara la dose: "Mi chiedo se i colleghi del Pd che avevano presentato una mozione urgente per chiedere le dimissioni di Savoini dalla vicepresidenza del Corecom, abbiano gia' provveduto a formalizzare una richiesta simile per il proprio compagno di partito o, se almeno, gli abbiano chiesto di fare un passo indietro".