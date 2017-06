Regione Lombardia, mozione a sostegno di tv e radio locali

Regione: Palazzo Lombardia

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione di Fratelli d'Italia - primo firmatario, Riccardo De Corato - a sostegno delle Tv e delle radio locali. Larga la maggioranza che si e' espressa con un si' e anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Mauro Parolini, ha condiviso le preoccupazioni alla base del provvedimento. Negli ultimi anni, il settore ha visto il taglio del 20% degli operatori e un calo del 40% di fatturato. Il documento chiede alla Giunta di sollecitare le Commissioni parlamentari competenti a sbloccare i fondi assegnati, circa 67 milioni per il 2017. Un gruppo di lavoro della Commissione consiliare attivita' produttive predisporra' un progetto di legge e sostegno del'emittenza locale in Lombardia. "La crisi - ha spiegato Riccardo De Corato - rischia di mettere a tacere il pluralismo informativo e il servizio di informazione pubblica del territorio lombardo". Utilizzare l'emittenza locale per la comunicazione istituzionale regionale e valorizzare il Centro di produzione RAI di Milano, accrescendo l'offerta di informazione lombarda e l'attivita' istituzionale della Regione e degli altri organismi, sono stati i punti proposti da Fabio Pizzul (PD), che ha anche ricordato la situazione dell'emittenza cattolica. "C'e' un mio progetto di legge sull'emittenza locale depositato nell'ormai lontano febbraio 2014, che potrebbe essere il primo contributo a un rilancio".