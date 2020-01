Regione Lombardia, pista di pattinaggio aperta sino al 26 gennaio

La pista di pattinaggio nella piazza al coperto più grande d’Europa resterà aperta fino al 26 gennaio. Per i più piccoli, presso l’auditorium Testori, in programma due fantastici film d’animazione alle ore 15.30: questa domenica 12 gennaio verrà proiettato il film Baby Boss e per concludere Sherlock Gnomes domenica 19 gennaio.

Non solo appuntamenti per bambini. Grazie alle aperture straordinarie del 39° piano sarà possibile ammirare lo skyline milanese al Belvedere che verrà aperto gratuitamente al pubblico dalle ore 10.00 alle 18.00 nei giorni di domenica 12 gennaio, 19 gennaio e 26 gennaio.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Verrà inaugurata venerdì 10 gennaio una mostra fotografica dal titolo "Immaginario. 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring” presso lo spazio espositivo di Palazzo Lombardia in Via Galvani 27, in esposizione fino al 31 gennaio con ingresso gratuito.