Regione Lombardia premia una scoperta mondiale sui "bambini farfalla"

Si è svolta oggi, al Teatro alla Scala di Milano, La "Giornata della Ricerca" 2018, dedicata alla memoria di Umberto Veronesi. Nel corso della giornata è stato consegnato il Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca” che assegna 1 milione di Euro alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle Scienze della Vita, quest'anno dedicato alla medicina di precisione. Una giuria di 15 scienziati di calibro internazionale ha decretato all'unanimità vincitori del Premio i Professori Michele De Luca, Graziella Pellegrini e il chirurgo tedesco Tobias Hirsch. Il team italo-tedesco ha convinto la giuria, presieduta dal Professore Giuseppe Remuzzi, per la terapia genica ex-vivo per la cura dell’Epidermolisi Bollosa o “Sindrome dei Bambini Farfalla”, di cui sono pionieri nel mondo.



Una scoperta molto importante resa celebre dall’applicazione clinica che ha coinvolto un bambino di 9 anni, Hassan, rifugiato siriano accolto in Germania insieme alla sua famiglia, che aveva perso quasi tutta la sua pelle all’età di 7 anni e che grazie all’intervento del giovane chirurgo Tobias Hirsch insieme all’equipe guidata proprio da De Luca, ha ripreso a condurre una vita normale. L'Epidermolisi Bollosa è infatti una rara e invalidante malattia genetica che provoca bolle e lesionisulla pelle e nelle mucose interne. Ed è accumunata alla fragilità delle ali di una farfalla proprio per come l’epidermide sistacca dal derma.



 Nel corso della giornata, dopo l’apertura musicale della giovane violinista Clarissa Bevilacqua, sono intervenuti il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e il Presidente della Fondazione Umberto Veronesi Paolo Veronesi. Tra i relatori anche l’inventore della Chiavetta USB Dov Moran, l'astronauta di fama mondiale Paolo Nespoli, l'imprenditrice Chiara Burberi e la ricercatrice Federica Lucivero. A condurre la giornata Gerry Scotti, che è stato ufficialmente nominato dal Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, Ambasciatore della Ricerca per Regione Lombardia. Con lui sul palco anche la presentatrice Alessia Ventura.



 “Con questo riconoscimento premiamo una scoperta di rilevanza mondiale che apre prospettive inimmaginabili fino a pochi anni fa, con la possibilità di curare numerose altre malattie della cute e di trovare applicazione anche per malattie più comuni”. Lo ha detto il Vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala. “La Giuria – ha aggiunto - ha stabilito che il 70% del Premio sia dedicato a sviluppare attività sul territorio in collaborazione con il sistema della ricerca lombardo. Per noi si tratta di un riscontro significativo sia in termini di competitività ma anche di occupazione. Con questo Premio e con le nostre politiche, infatti, stiamo rendendo la Lombardia una terra sempre più attrattiva in materia di Ricerca e di Innovazione, una terra dove poter avere il coraggio di rendere realtà un’intuizione vincente".



“Sono molto felice che Gerry Scotti abbia accettato di diventare Ambasciatore della Ricerca per la Lombardia. Stiamo lavorando per avvicinare i temi di Ricerca e Innovazione al comune sentire, ai cittadini, per migliorare la qualità della loro vita. Siamo la prima regione in Italia, infatti, che sta sperimentando la tecnologia blockchain e utilizziamo un algoritmo predittivo per definire le azioni di governo sulla base dei reali bisogni del territorio”- ha concluso Sala.



 “È stata un’esperienza emozionante raccontare le nostre ricerche e ricevere un premio così importante in una cornice suggestiva come il teatro alla scala di Milano” hanno dichiarato Graziella Pellegrini e Michele De Luca. "Siamo grati alla Regione Lombardia per aver premiato il nostro lavoro con un finanziamento importante per poter continuare a sviluppare, in collaborazione con il territorio lombardo, i nostri progetti a beneficio di pazienti rari e privi di alternative terapeutiche come i 'bambini farfalla’”.



 Per la prima volta Regione Lombardia ha voluto dedicare il Premio “Lombardia è Ricerca” ai progetti innovativi deglistudenti lombardi. Sul palco a premiare i vincitori anche lo scrittore e attore Giacomo Poretti che si è esibito con un intervento dedicato ai ragazzi. Insieme a lui il Presidente Attilio Fontana, il Vicepresidente Fabrizio Sala e l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli.



I quattro istituti premiati sono:



1- ITIS Bernocchi Legnano - Progetto Treno Sicurezza attiva



2- ITI Hensemberger Monza - Progetto Ri-Cibo, la tecnologia per la lotta allo spreco



3- LICEO SCIENTIFICO GALILEI Erba - Progetto InTerAction



4- CFP CANOSSA Magenta - Progetto Safety Multimedia Helmet



Per approfondimenti sul premio degli studenti:



