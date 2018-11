Regione Lombardia, rinnovato il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri

Via libera al rinnovo del taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali della Lombardia. Il provvedimento e' stato approvato dal Consiglio regionale con tutti voti a favore, tranne l'astensione del consigliere Michele Usuelli (+Europa). Dunque e' stato confermato anche per i prossimi cinque anni il taglio del 10% introdotto nella scorsa legislatura sui vecchi vitalizi maturati dagli ex consiglieri regionali, con un risparmio annuo quantificabile in circa 700 mila euro. Dario Violi , consigliere regionale del M5s Lombardia, ha sottolineato: "E' un risultato storico. Siamo orgogliosi di aver promesso e ottenuto il taglio del vitalizio agli ex consiglieri regionali. Risparmieremo 700 mila euro all'anno, in una legislatura sono circa 3 milioni e mezzo di euro di risparmi per le casse regionali e per i cittadini. Nella scorsa legislatura sono stati utilizzati, in parte, per formare, grazie agli stage in Consiglio regionale, numerosi giovani per poi avviarli al lavoro". Con il taglio, aggiunge Violi, "abbiamo anche alzato l'eta' per il versamento del vitalizio, rendendola identica a quella di tutti gli altri pensionati e tolto il privilegio a chi ha commesso reati contro la pubblica amministrazione. I politici devono essere trattati esattamente come gli altri cittadini. Siamo dipendenti dei lombardi, altro che privilegi"