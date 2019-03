Regione Lombardia, Salvini striglia i ribelli: "Lavorate per vostro collegio"

di Fabio Massa

Un richiamo fortissimo. Matteo Salvini arriva in Regione Lombardia e richiama all'ordine i consiglieri leghisti. Al Pirellone c'era un gruppo di malpancisti, che secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano sono stati fortemente redarguiti. In più istruzioni assai concrete: dedicarsi alla politica locale, non attaccare gli alleati di governo, stemperare le tensioni sulle Europee (dove le candidature verranno annunciate solo l'ultimo giorno). In più: tenere bassa la tensione sull'autonomia, poiché - secondo Salvini - così arriverà più velocemente: i nemici in questo senso infatti non sarebbero i pentastellati ma gli apparati romani. E, cosa più importante di tutte, fare in modo che in Lombardia non accada più che la maggioranza vada sotto, o che ci sia la tentazione di fare una guerra per bande.

Matteo Salvini, arrivato alle 11 circa, è così intervenuto come anticipato da Affari. Lo ha fatto con toni duri e netti, pare. Nessuna polemica, nessuna lite. Presente anche il segretario nazionale lombardo Paolo Grimoldi. Il concetto di base è semplice: i consiglieri devono supportare l'operato della presidenza e della giunta tutta. Proponendo e discutendo, ma mostrandosi assai compatti in aula. Inoltre, gli appetiti che si sviluppano sulle prossime competizioni (leggasi europee) devono avere un freno. Le candidature le decide il Capitano Salvini, e solo lui. Messaggio mandato chiaro e forte, e recepito. Qualcuno dal mal di pancia ha l'amaro in bocca per l'invito a lavorare per il collegio, pancia a terra, con una politica per il territorio. Ma questo era prevedibile.

