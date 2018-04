Regione Lombardia, seduta straordinaria per l'autonomia

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – “Martedì 15 maggio si terrà una seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al tema dell’autonomia. Conclusi gli adempimenti statutari di inizio legislatura con la seduta di oggi dedicata all’istituzione delle Commissioni consiliari, ritengo fondamentale che l’Aula, come primo atto della nuova legislatura, possa concordare e approvare un ordine del giorno finalizzato a indicare il percorso per attuare concretamente i contenuti del Patto per l’Autonomia siglato a Roma con il Governo lo scorso 28 febbraio”. Lo ha annunciato questo pomeriggio il Presidente del Consiglio Alessandro Fermi durante la riunione dell’Ufficio di Presidenza con i Capigruppo tenutasi per programmare i lavori consiliari.

La seduta del 15 maggio –ha spiegato il Presidente Fermi- sarà l’occasione di un primo confronto tra le forze politiche consiliari e la Giunta regionale per fare il punto sulla situazione e per stabilire le prime scadenze e i primi passi concreti che su questo tema ci attendono. Auspico a tal proposito che l’apposita Commissione speciale istituita oggi e l’Assessorato regionale all’Autonomia guidato da Stefano Bruno Galli possano lavorare da subito in piena sinergia”.

“Nel percorso istituzionale che andremo a sviluppare –ha aggiunto infine Alessandro Fermi- dovremo guardare attentamente anche al quadro del nostro sistema delle autonomie locali che oggi vede l’Ente Provincia incapace di svolgere quel ruolo di interfaccia con i Comuni che per anni ha regolato i rapporti. Vedo quindi la necessità di creare una corsia privilegiata con tutti gli amministratori locali a iniziare dai tantissimi sindaci dei piccoli Comuni che nella Regione devono trovare un supporto ed un aiuto anche in termini di competenze. Sin dall’inizio, questa legislatura dovrà contribuire pertanto a ridare centralità agli Enti locali, all’insegna della realizzazione di un federalismo dei territori vero e compiuto”.