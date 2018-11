Regione Lombardia, sì alla caccia alla volpe e tesserino a 17 anni

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge di semplificazione 2018. A votare a favore la maggioranza di centrodestra, contrari Pd, +Europa, Civici e M5s. "Un provvedimento che spazia in vari ambiti e che migliora e rende piu' chiare disposizioni legislative gia' esistenti. Interventi che riguardano molti settori, spaziando dalle istituzioni all'economia e dal territorio alla materia socio-sanitaria", ha detto l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini . "Una legge che - prosegue l'assessore - guardando ad alcuni casi specifici, interviene sulla tutela agricola forestale, sullo 'stop' alla delocalizzazione delle nostre imprese e sull'armonizzazione di leggi regionali con quelle statali".

All'interno della discussione sono stati approvati gli emendamenti sulla caccia. Il consigliere della Lega Floriano Massardi ha sottolineato: "Esprimo grande soddisfazione per il voto positivo a tutti gli emendamenti in materia di caccia da me presentati. Queste modifiche renderanno la vita piu' semplice ai nostri cacciatori". Il primo emendamento approvato "prevede che il Tesserino venatorio torni ad essere spedito direttamente a casa, come avveniva fino al 2015, evitando adempimenti burocratici e lungaggini inutili". C'e' poi "il superamento delle 55 giornate per la caccia, una limitazione prevista solo nella nostra Regione".

Un'altra novita' "riguarda l'esame di abilitazione venatoria, che potra' essere svolto al compimento dei 17 anni e non piu' al diciottesimo; non si intende aprire la caccia ai minorenni, ma semplicemente evitare che il neocacciatore che compie gli anni nel secondo semestre perda la stagione venatoria. A questo riguardo un altro emendamento prevede che l'esame di abilitazione venatoria possa finalmente essere svolto in qualunque UTR della Regione, non soltanto quindi in quello della Provincia di residenza". Infine, "sara' consentita la caccia alla volpe, specie dannosa per i raccolti e per l'uomo su cui occorre intervenire con misure di contenimento, fino al 31 gennaio, ovvero un mese in piu' rispetto alla previsione originaria".

La legge di semplificazione 2018

Al termine della seduta di ieri mattina il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, la legge di semplificazione 2018. "Lo scopo - ha spiegato la relatrice Francesca Ceruti (Lega) - e' uno snellimento sia formale che sostanziale delle leggi gia' vigenti, negli ambiti istituzionale, economico, territoriale, sociale e sanitario". Tra gli aspetti oggetto di revisione ci sono le norme legate agli incentivi e ai contributi alle imprese erogati con l'intento di ridurre le procedure di delocalizzazione. Ma anche uno snellimento burocratico per permettere ai cittadini di accedere a correttivi e bandi riguardanti l'attivazione di servizi informativi e digitalizzati venendo informati direttamente e tempestivamente da Regione Lombardia. Un altro articolo riguarda l'incompatibilita' delle cariche dell'Organismo Regionale Anti Corruzione e un altro colma un vuoto normativo inerente l'annullamento del Piano di Governo del Territorio dei Comuni interessati da un procedimento della Magistratura.

"Numerosi sono anche gli articoli che hanno la finalita' di meglio tutelare un comparto fondamentale come quello agricolo-forestale-venatorio", ha chiarito ancora la relatrice Francesca Ceruti . Nelle dichiarazioni di voto, hanno espresso il loro parere contrario il capogruppo del Pd, Fabio Pizzul (una "serie di provvedimenti estemporanei, mentre la semplificazione vera dovrebbe essere quella procedurale") e che ha lamentato il mancato accoglimento delle proposte avanzate dal suo gruppo sull'ulteriore penalizzazione delle aziende che, dopo aver preso contributi, delocalizzano all'estero, e sull'estensione dei contributi per i genitori separati alle coppie di fatto. Per il M5stelle e' intervenuta la consigliera Monica Forte, la quale ha sottolineato fra l'altro la mancanza di "una reale pratica di ascolto e condivisione durante il lavoro preliminare nelle Commissioni". Al testo sono stati presentati molti emendamenti, di cui solo 24 sono stati approvati.

A margine dell'esame della legge, il Consiglio ha approvato anche quattro ordini del giorno. Il primo di essi, d'iniziativa del Pd (primo firmatario Raffaele Straniero), ha come obiettivo la semplificazione dei criteri e dei regolamenti che si applicano alle sagre e alla manifestazioni fieristiche minori; mentre il secondo, sempre del PD (primo firmatario Samuele Astuti) invita la Giunta a costituire una cabina di regia inter-assessorile, aperta agli Enti locali e alle associazioni di categoria, per snellire le procedure e il carico normativo. Approvati anche due ordini del giorno della Lega. Con il primo (a firma Floriano Massardi) si chiede di tenere annualmente non meno di quattro sessioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A proposito di ambito venatorio, il Consiglio ha respinto gli emendamenti proposti da Matteo Piloni (Pd) e Niccolo' Carretta (Lombardi Civici Europeisti) con i quali si tentava di abrogare la norma sulla cacciabilita' delle volpi. Con l'ultimo ordine del giorno (primi firmatari Roberto Anelli e Riccardo Pase, Lega) si chiede infine alla giunta di definire per il futuro ulteriori deroghe al blocco della circolazione per i diesel Euro 3. Le deroghe, si chiede, dovrebbero riguardare le persone con oltre 65 anni di eta' e i veicoli appartenenti a persone con ISEE inferiore ai 20.000 euro.