Regione Lombardia

Lombardia, M5S: dal Pd campagna anni '90, priorità della Regione sono altre



"Per il centro-sinistra è come se oltre 20 anni, nel corso dei quali ha occupato i banchi di opposizione facendo scena muta, siano trascorsi invano". Affondo di Iolanda Nanni, capogruppo del M5S Lombardia contro i Democratici in Regione



M5S CONTRO LA CAMPAGNA DEL PD - "La campagna regionale del PD nasce vecchia, come la canzonetta degli anni '90 degli 883 alla quale si ispira e che peraltro è un inno alla ricerca di se stessi, indicativo per un partito flagellato dalle correnti interne che dovrebbe prima fare chiarezza sulla propria visione di Lombardia prima di presentarsi con un refrain così fuori tendenza". Così, in una nota, Iolanda Nanni, capogruppo del M5S Lombardia.



"Per il centro-sinistra - sottolinea l'esponente grillina - è come se oltre 20 anni, nel corso dei quali ha occupato i banchi di opposizione facendo scena muta, siano trascorsi invano. Al contrario ci sembra che la Lombardia abbia urgente bisogno di un governo al passo con i tempi, giovane di spirito e di idee e non rivolto al passato remoto. Il compiacimento di Maroni per il terzo posto nella classifica Governance Poll 2016 è effimero poiché non ora, ma presto si dispiegheranno sui lombardi gli effetti delle riforme cardine del suo Governo: a partire dalla sanità dove ogni giorno assistiamo a reparti e punti nascita che chiudono, alle case popolari con un ente regionale che sta scoppiando nei propri debiti, per arrivare al trasporto pubblico locale dove i tagli al servizio e alla qualità di viaggio sui treni sono diretta conseguenza degli sprechi di danaro pubblico in opere inutili e devastanti come Pedemontana e Brebremi. E non dimentichiamo il tasso di povertà che da inizio legislatura era al 3,8% e passa al 4,6%; aumentano i poveri e aumenta il disagio sociale, categorie fragili che non sono certo state toccate dal sondaggio".



"Il rilancio della Lombardia - conclude Iolanda Nanni - è possibile solo con un'iniezione di modernità, innovazione, legalità e trasparenza: saranno questi i temi cardine al centro della proposta M5S per le prossime regionali".