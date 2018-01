Regione, Milano vota Gori. Il sondaggio bomba Ipsos

Foto La Presse

Fontana indietro, Gori avanti. Majorino l'assessore più conosciuto. Il sindaco Sala con un gradimento oltre quota 60 per cento. L'ultimo sondaggio di Ipsos, pubblicato come di consueto sul sito del Governo e commissionato dal Corriere della Sera, ha valori che hanno dello strabiliante, almeno sul piano regionale. Con una platea di 1000 intervistati, il sondaggio racconta di un Giorgio Gori preferito dal 28 per cento degli elettori (equivalente al 46 per cento di voti validi), Attilio Fontana preferito dal 19 per cento degli elettori (pari al 32 per cento di voti validi), Dario Violi al 9 per cento (pari al 15 per cento di voti validi), Onorio Rosati al 4 per cento, pari al 7 per cento. Ma il 40 per cento sono incerti. E dunque tutto potrebbe cambiare in campagna elettorale. Sulla notorietà, Fontana però è ancora lontano: Gori lo conosce il 77 per cento degli intervistati, Fontana il 65 per cento, Rosati il 26 per cento, Violi il 23 per cento. Sul gradimento potenziale Gori sempre primo con il 42 per cento, il 23 per cento per Fontana che però ha un 44 per cento che non sa, Rosati all'11 per cento (79 per cento non sa), Violi al 12 per cento (80 per cento non sa). Il gradimento è ovviamente influenzato dalla conoscenza del candidato.



Per quanto riguarda le intenzioni di voto per le regionali, il Pd è quota 25,5, Lega al 18,2, Forza Italia al 14,1, Liberi e Uguali al 7,1, altri di centrosinistra all'11,1, Movimento 5 Stelle al 15,8, altri di centrodestra al 5,9 per cento. Ma vincono di gran lunga gli incerti e gli astensionisti: 42,1 per cento. Il centrosinistra è comunque indietro rispetto al centrodestra di un punto percentuale (sommando tutte le sigle).



Per quanto riguarda il consenso sul sindaco, come si diceva, è a quota 58 per cento. Di quattro punti inferiore rispetto a quella dell'amministrazione. La notorietà degli assessori vede in testa i due Pierfranceschi: Majorino al 54 per cento, Maran al 44 per cento. Poi la candidata alle regionali Carmela Rozza al 32 per cento, Granelli al 29, Tajani al 27, Del Corno al 24. Staccata la Guaineri al 14, Tasca al 13, Rabaiotti al 12. Pari la vicesindaco Scavuzzo, Cocco e Lipparini all'11 per cento.



Cambia lo scenario alla Camera. Le intenzioni di votovedono un partito fortissimo. Ed è il Pd: 30,3 per cento. Liberi e Uguali all'8,6, Movimento 5 Stelle al 17,8, Forza Italia al 14,2, Lega al 17,5. Qui, sommando anche le liste collegate, si arriva al centrosinistra che sopravanza il centrodestra di un voto.



Una nota metodologica molto importante: il sondaggio è stato realizzato su 1000 casi rappresentativi della popolazione maggiorenne residente a Milano. Solo a Milano.



