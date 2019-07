Regione, oggi elezione presidenti Commissioni Bilancio e Infrastrutture

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha convocato le commissioni Programmazione e Bilancio e Infrastrutture e Territorio per l'elezione dei rispettivi presidenti. La commissione Programmazione e Bilancio si riunirà alle 14.30 al terzo piano di Palazzo Pirelli per eleggere il nuovo presidente in sostituzione di Silvia Sardone, lo scorso 26 maggio eletta al Parlamento europeo, mentre la commissione Infrastrutture e Territorio è in programma al secondo piano alle 15.30 per sostituire Angelo Palumbo, dimissionario dalla carica di presidente. Fermi ha convocato il Consiglio regionale per la sessione di bilancio, chiamata ad esaminare il rendiconto 2018 e la manovra di assestamento 2019-2021, giovedì 25 e venerdì 26 luglio dalle ore 10 alle ore 24. Relatore di entrambi i provvedimenti è Marco Alparone (Forza Italia).

Al primo punto all'ordine del giorno la proposta di atto amministrativo con la variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale e l'applicazione del relativo risultato di amministrazione del 2018. Relatrice la vice presidente del Consiglio Francesca Brianza, della Lega. Il rendiconto generale 2018 della Regione, secondo punto all'ordine del giorno, presenta un saldo contabile positivo di 526,6 milioni di euro. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, il fondo cassa alla chiusura risulta pari a poco più di 7,18 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi relativi al conto della gestione sanitaria accentrata e 2,8 miliardi al conto ordinario. In particolare, la spesa sanitaria è quantitativamente preponderante rispetto alle risorse destinate ad altre politiche regionali: il finanziamento dei servizi sanitari, pari a circa 20 miliardi di euro, rappresenta infatti l'80% degli stanziamenti totali. Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti per 1 miliardo e 800 milioni di euro nel triennio 2019-2021 in sanità, infrastrutture per mobilità, ambiente, sicurezza del territorio e imprese sono in sintesi gli elementi che caratterizzano la manovra di assestamento di bilancio 2019-2021, terzo e ultimo punto all'ordine del giorno. Nello specifico sono previsti 600 milioni di euro per la Pedemontana lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana 5 da Milano a Monza. Per quanto riguarda l'allungamento delle aspettative di vita sono stati destinati oltre 80 milioni per l'ammodernamento tecnologico e infrastrutturale degli ospedali. Inoltre, sono state rifinanziate con ulteriori 8 milioni di euro le misure di sostegno alle imprese. Nel dettaglio gli investimenti previsti con la manovra di assestamento sono 739 milioni per il 2019, 546 milioni per il 2020 e 521 milioni per il 2021.