Regione: Pace fatta (per adesso) in Forza Italia

di Fabio Massa



Un pasto leggero per una situazione pesante, risoltasi attovagliati in un ristorante di Milano, con una pace. Almeno finché dura. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it , dovrebbe essere stata seppellita l’ascia di guerra tra il capogruppo azzurro in Regione, Gianluca Comazzi e il capo delegazione in Giunta Giulio Gallera. Sul tavolo c’erano due pesi contrastanti. La prima, di Gallera, riguardava l’opportunità di aprire un rimpasto prima delle Europee, che avrebbe di fatto messo in discussione, senza bisogno, gli assessorati controllati da Forza Italia. La seconda posizione, quella di Gianluca Comazzi, sosteneva invece l’opportunità di anticipare la possibile debacle elettorale andando a ridiscutere i ruoli prima delle urne.

Alla fine, presenti Mariastella Gelmini, coordinatore lombardo e il senatore Paolo Romani, pare che gli astanti abbiano convenuto sulla necessità di trovare una mediazione in virtù del fatto che dopo il 27 maggio nel partito cambierà tutto. Secondo rumors la riunione di giovedì del gruppo consiliare, che prevedeva una discussione accesa sull’operato del capogruppo dovrebbe invece risolversi senza contraccolpi per nessuno.

Rimane però il dato politico di una insofferenza nei confronti del capogruppo che si è esplicitata anche in un documento che andrà comunque discusso giovedì, sebbene depotenziato di molti fattori di criticità.

