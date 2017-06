Regione, Pd all'attacco della riforma sanitaria: "Non sta funzionando"

Per il Pd la riforma sociosanitaria avviata dalla giunta di Roberto Maroni "non sta funzionando". "C'e lo dicono gli operatori, hanno spiegato in conferenza stampa il segretario lombardo, Alessandro Alfieri, il capogruppo al Pirellone, Enrico Brambilla, e la vice presidente del Consiglio regionale lombardo, Sara Valmaggi. "Per noi il tema fondamentale e' che la regia della presa in cura deve essere pubblica", ha sostenuto Alfieri. "Bisogna partire da questo - ha continuato Alfieri - poi si puo' lavorare sulle strutture private ma ruolo di regia deve rimanere pubblico e i medici generali vanno coinvolti maggiormente?". Alfieri, Valmaggi e Brambilla hanno presentato un convegno sul tema con esperti di sanita' che il Pd ha organizzato per venerdi' pomeriggio a Palazzo Lombardia. "Dopo la sanita' affronteremo il tema della mobilita' e dei trasporti e quello dell'abitare e della casa", ha spiegato Brambilla, illustrando il percorso programmatico in vista delle regionali. "Il convegno e' una occasione di confronto ambizioso, ci occupiamo di sanita' perche' abbiamo ambizione di governare la Regione", ha aggiunto Valmaggi, sottolineando come a suo giudizio sia fallita la sperimentazione avviata dalla giunta per tagliare le liste di attesa e come "molti lombardi,se possono, fanno riferimento al privato accreditato non avendo risposte dal pubblico".