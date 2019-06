Regione, protesta M5S: "Fratus dimettiti da sindaco di Legnano"

Regione, protesta M5S: "Legnano, Fratus dimettiti"

Protesta del M5s nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia contro il ritiro delle dimissioni del sindaco leghista di Legnano, Giambattista Fratus. Durante i lavori dell'aula, ha preso la parola il consigliere 5 stelle Gregorio Mammi' chiedendo le dimissioni del sindaco Fratus, arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio per corruzione e turbativa d'asta. Fratus, in un primo tempo, aveva presentato le dimissioni ma poi le ha ritirate nei giorni scorsi. Durante l'intervento di Mammi', i consiglieri del M5s hanno esposto dei cartelli con la scritta "Sindaco Fratus dimettiti" e urlato "vergogna, vergogna". Pronta la risposta dai banchi della Lega, da dove si e' alzato il grido "Raggi, Raggi".

"Ci auguriamo che la Lega Nord e Attilio Fontana facciano da tramite con Matteo Salvini perche' dimettano Fratus", ha spiegato il consigliere M5s Mammi', dopo che il suo gruppo ha esposto per protesta nell'aula del Consiglio regionale dei cartelli con la scritta "Sindaco Fratus dimettiti #Leganoalvoto", rivolgendosi al gruppo consiliare regionale della Lega. Il Carroccio, ha attaccato Mammi', "deve fare dimettere una volta per tutte Fratus, l'ex sindaco di Legnano ai domiciliari nel maggio scorso per un'inchiesta per turbata liberta degli incanti, turbata liberta del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale". Il consigliere pentastellato ha poi concluso: "Fratus si e' dimesso e poi ha ritirato le dimissioni. E' inaccettabile ed e' una vergogna, l'interesse dei cittadini e la legalita' vengono prima degli interessi di partito. Le accuse a Fratus sono gravissime e non e' tollerabile che l'ex sindaco si autoassolva e faccia finta che non sia successo nulla ritirando le dimissioni"