Regione, sì a mozione Pd: "Lombardia Sicura", monitoraggio di ponti e strade

Regione, sì a mozione Pd: nasce "Lombardia Sicura", monitoraggio di ponti e strade

Nasce oggi su iniziativa del Pd l'unità di missione “Lombardia Sicura” per il monitoraggio e la regia delle criticità di ponti e strade in Lombardia. La risoluzione votata oggi in Consiglio regionale all'unanimità è, infatti, l'esito di una elaborazione condivisa nata da una mozione presentata in Aula dai consiglieri democratici, prima firmataria la consigliera Carmela Rozza, lo scorso 11 di settembre.

L'unità di missione sarà una struttura tecnica e farà da cabina di regia per gli interventi di censimento e monitoraggio dello stato dei manufatti, di definizione di un archivio centralizzato di opere e necessità di intervento, di stilare una graduatoria delle priorità e di predisporre un piano finanziario ad hoc. Per ogni manufatto l'unità di missione promuoverà la realizzazione di un fascicolo contenente tutti i dati necessari alla manutenzione e gli interventi apportati nel tempo.

“Siamo arrivati a questo testo condiviso dopo qualche settimana di lavoro – dichiara Rozza - e per questo ringrazio tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e di opposizione. Con l'unità di missione si potrà procedere con metodo e costanza, per prevenire ed evitare nuovi eventi drammatici, ma anche chiusure improvvise di strade e ponti. il Governo poi ci deve mettere i soldi, insieme alla Regione e agli enti concessionari. Dopo il crollo del ponte di Genova il ministro Toninelli ha chiesto con gran clamore una lista di criticità: la Regione gli ha mandato un elenco di duecentosettanta interventi necessari e da allora non è successo assolutamente nulla. La sicurezza si fa con i fatti, non con la grancassa.”