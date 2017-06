Regione, sì alla Giornata per la lotta alla tossicodipendenza

Regione: Palazzo Lombardia

E' stato approvato oggi in Consiglio Regionale il progetto di legge riguardante la Giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza, presentato da Fratelli d'Italia, con il capogruppo Riccardo De Corato. Con i 35 voti favorevoli della maggioranza compatta e i 17 contrari di 5stelle, Pd e Patto Civico il provvedimento e' passato ma non e' stata fissata una data.

E' stato infatti approvato l'emendamento dell'assessore Giulio Gallera che rimandava ad un secondo momento la decisione sul giorno da scegliere, in quanto la data inizialmente stabilita per il 26 giugno, corrispondente alla giornata internazionale, non e' stata considerata adatta: se questa iniziativa serve a sensibilizzare i ragazzi, infatti, in quel periodo le scuole sono chiuse ed e' difficile raggiungerli. Respinto invece un emendamento a firma Maria Teresa Baldini che proponeva il 20 aprile, in coincidenza con la giornata per la legalizzazione della cannabis. "Davanti a un quadro cosi' allarmante la Lombardia puo' e deve avere una propria giornata in contrapposizione alla cultura dello sballo, come momento di riflessione e condanna di un business che ormai e' padrone delle vie della movida. Altre Regioni sono gia' intervenute in materia" ha commentato con soddisfazione Riccardo De Corato.

"Ritengo molto positiva l'istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga che concretizza l'attenzione di Regione verso questo fenomeno e che servirà a mettere a sistema tutte le iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, e comunicazione già messe in campo quotidianamente da Regione". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in seguito all'approvazione da parte del Consiglio regionale del progetto di legge per l'istituzione della 'Giornata regionale per la lotta alla droga'.

"In questa legislatura, infatti - ha rimarcato l'assessore - Consiglio e Giunta hanno messo la lotta alle dipendenze tra le priorità delle proprie politiche. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione, l'Assessorato al Welfare oltre aver investito 5 milioni di euro per adeguare le tariffe delle Comunità terapeutiche, ferme da 11 anni, ha attivato con loro un Tavolo per innovare gli strumenti che il sistema pubblico mette in campo per il recupero dei ragazzi con problemi di dipendenza". "La Giornata regionale per la lotta alla droga - ha concluso Gallera - può considerarsi, quindi, come il momento clou in cui si presenta il bilancio delle azione messe in campo ogni giorno per sconfiggere questo fenomeno".

"Era necessario istituire una 'giornata regionale' quando gia' esistono la giornata mondiale e nazionale? Come Lega, crediamo di si'. Riteniamo che per combattere questo fenomeno devono essere attivati tutti gli strumenti", ha affermato invece il consigliere leghista Federico Lena.

Del parere contrario le opposizioni. "Abbiamo votato contro perche' la nostra proposta non e' stata ascoltata - ha spiegato il consigliere dem Fabio Pizzul - Serve piuttosto avviare ricerche per avere dati puntuali sulla situazione in Lombardia e nelle grandi citta'. Un'ennesima celebrazione, che per altro esiste gia', sara' soltanto un momento vuoto e del quale non si sentiva affatto il bisogno". "Non si puo' equiparare, come fa il testo votato, droghe pesanti e leggere quando lo stesso ministero della salute classifica le sostanze stupefacenti in tabelle diverse a seconda degli effetti che producono" ha aggiunto Chiara Cremonesi di Sel. Mentre la pentastellata Paola Macchi ha argomentato cosi' il voto contrario del gruppo: "Siamo assolutamente favorevoli alla lotta alle dipendenze, di qualsiasi natura, ma una giornata regionale contro le dipendenze, con 20 mila euro di finanziamento, e' una non risposta al problema, e' come voler mettere un cerotto a una diga".