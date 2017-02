Regione, sì alle telecamere anti-maltrattamenti nelle residenze per anziani

Maltrattamenti in casa di riposo

Via libera del consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge 300 per lo stanziamento di fondi che serviranno a cofinanziare (almeno al 50%) l'installazione di telecamere di sorveglianza nelle residenze per anziani e per disabili presenti sul territorio della Regione. Con 39 favorevoli, 1 contrario e 24 astenuti su 64 votanti, il Pirellone ha preso in considerazione questo provvedimento dopo gli episodi di maltrattamenti ad anziani e disabili emersi in numerosi fatti di cronaca.

Ammontano a 1,4 milioni di euro le risorse stanziate "calcolate su 10 telecamere per struttura, che e' il minimo per consentire una copertura adeguata", ha detto Elisabetta Fatuzzo, consigliera del partito Pensionati e prima firmataria del progetto, che nella dichiarazione di voto ha sottolineato: "Siamo la prima regione a varare una legge di questo tipo; e' una scelta di civilta' che tutela anziani e ricoverati e aiuta le forze di polizia nel reprimere questi reati". Hanno cofirmato il testo anche consiglieri di altre forze politiche: Carlo Pedrazzini (FI), Massimiliano Romeo (Lega Nord), Stefano Galli (Maroni presidente), Maria Teresa Baldini (Misto) e Angelo Capelli (Lombardia Popolare) e Riccardo De Corato (FdI). Proprio il capogruppo di Fratelli d'Italia si e' detto soddisfatto: "Cosi' abbiamo messo in sicurezza migliaia di persone deboli. Ma molto resta da fare, ad esempio, per gli episodi di violenza sui bambini nelle scuole e negli asili".

Polemici i Cinque stelle con Dario Violi, che, nella dichiarazione di voto ha esternato "l'inutilita' di un progetto di legge, quando bastava fare un bando di cofinanziamento: l'ennesima burocratizzazione". L'opinione e' stata condivisa anche dai democratici, che, insieme ai pentastellati, si sono astenuti. Non e' stato approvato un emendamento PD e Cinque Stelle, che chiedeva il dimezzamento delle risorse per destinare il resto, ad esempio, alle famiglie che hanno una badante. Accederanno ai fondi tutte le strutture accreditate presso la sanità regionale fino ad oggi.