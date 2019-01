Regione: Terzi, Milano stop al biglietto Atm a 2 euro, integrazione da giugno

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano - Oggi commissione consiliare al Pirellone dedicata all'adozione dell'assessore a Mobilità e Infrastrutture della Regione Claudia Maria Terzi, sulla integrazione tariffaria del Gpl. Al centro la proposta del comune di Milano di bruciare le tappe partendo ad aprile col ticket Atm a 2 euro. Per l'assessore Terzi la situazione è complessa: "Abbiamo sempre detto che, per tutta una serie di criticità illustrate a che oggi in commissione, e impossibile darci questa linea temporale anche perche avrebbe presupposto un'applicazione in questi giorni per dare la possibilità a tutte le società di dotarsi degli strumenti necessari. Quelli previsti dal comune di Milano sono per noi tempi insostenibili", conclude. Secondo l'assessore il comune di Milano avrebbe facoltà di portare la tariffa a 1.7 euro circa. I tempi per la realizzazione della tariffa integrata prevedono, se tutto andrà bene, le gare nel mese di giugno e l'operatività nel corso del 2020.