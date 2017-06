Regione, ecco tutti gli uomini di Gori: Scandella, Sanchez, D'Alfonso e...

Giorgio Gori

PRONTO IL PIANO DI GORI PER BATTERE MARONI ALLE ELEZIONI REGIONALI

Giorgio Gori è pronto a sfidare Roberto Maroni per la poltrona di governatore in Regione Lombardia. Quella che era una voce sta diventando via via sempre più una sicurezza. Se n'è parlato a più riprese anche su Affaritaliani.it Milano, per esempio nell'intervista di qualche giorno fa a Gianfranco Librandi.

Il Foglio in edicola oggi traccia il profilo dei compagni "di battaglia" pronti a scendere in campo al fianco del sindaco di Bergamo. Qualche nome? Jacopo Scandella, consigliere regionale dem, incaricato di scrivere il programma per il Pd. Secondo il Foglio un altro nome caldo è quello di Christophe Sanchez, ex autore di Camera Cafè nonché ex allevatori di cavalli in Francia.

Come ricorda il Foglio, Sanchez è da sempre il braccio destro di Gori, sin dai tempi di Mediaset. Nel team scaldano i motori anche il segretario regionale Alessandro Alfieri, il portavoce Francesco Alleva. Ma la strategia di Gori è molto radicata sul territorio e prevede una sorta di lista dei sindaci. Per questo, fa notare il Foglio, sono pronti anche Eugenio Comincini (Cernusco sul Naviglio), Anna Scavuzzo (vicesindaco milanese), e Franco D'Alfonso. Sarebbe proprio da quest'ultimo che sarebbe nato l'endorsement di Giuliano Pisapia per Gori. Beppe Sala, per ora, attende ancora Martina ma sarebbe pronto ad accodarsi. Nel frattempo Gori avrebbe già rinunciato alle tradizionali vacanze a Formentera per preparare il "piano di battaglia"