Regione, verso Fi tre ex-Ncd: ecco i nomi di chi pensa all'esodo

Il comunicato di Lombardia Popolare, a suo modo, è stato perentorio: "Il gruppo è unito". Come dire: non c'è nessuno che dal gruppo consiliare degli ex-Ncd che hanno cambiato nome, passerà - come si vocifera - a Forza Italia. Ieri Affaritaliani.it aveva scritto che oltre a Vittorio Pesato, c'erano altri due nomi in bilico. Vittorio Pesato è entrato in consiglio regionale in sostituzione di Mario Melazzini, andato a presiedere l'agenzia per il farmaco. Dimissioni dovute, ma che potevano essere procrastinate a lungo. Pesato, proveniente da An, sceglie il gruppo Lombardia Popolare - secondo quanto risulta ad Affari - per una questione di budget del gruppo. Essendo infatti otto i consiglieri di Lombardia Popolare, anche con l'uscita di Melazzini il budget del gruppo è rimasto invariato. Il che vuol dire che anche il livello occupazionale (segretarie, consulenti etc) è rimasto invariato. Ora però Pesato ha deciso di andare in Forza Italia. Ancora nella serata di ieri aveva rassicurato il gruppo di Lombardia Popolare, ma pare proprio che l'accordo sia fatto e nel giro di una settimana o dieci giorni il passaggio sarà formalizzato. Fin qui, si tratta di un movimento quasi fisiologico.

Il problema è che a Pesato dovrebbero unirsi altri due consiglieri ex-Ncd. Il primo, del quale si vocifera, è Carlo Malvezzi, di Cremona. Anche per lui il passaggio lo si dà per molto probabile. Il secondo invece si chiama Mauro Piazza, ed è un consigliere di Lecco. Sull'esodo di Piazza c'è però una incognita, ed è quella di Michela Vittoria Brambilla. Piazza era infatti confluito in Ncd proprio in opposizione allo strapotere della Brambilla sui forzisti di Lecco. Uno strapotere che nel tempo è diminuito, ma che continua a procedere con logiche che Piazza maldigerisce. Un "rientro" in Forza Italia potrebbe quindi costituire un ritorno alle origini perfettamente compatibile con la storia politica del consigliere, ma anche un motivo di complicazione delle dinamiche interne proprio con la Brambilla. Che cosa succederà dunque al progetto ex-Ncd oggi Lombardia Popolare se dovessero essere persi tre consiglieri su otto? Difficile dirlo. Di certo i vertici, tra cui Alessandro Colucci e il presidente del consiglio Raffaele Cattaneo, predicano calma e sangue freddo (e soprattutto smentiscono spaccature ed esodi dal gruppo). I giochi per le prossime elezioni regionali e per le prossime elezioni politiche sono appena cominciati.

