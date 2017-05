Regolamento Darsena, nuovo "round" in consiglio comunale

La Darsena di Milano

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Milano. Al centro del dibattito di oggi, il Regolamento della Darsena, che ha animato il dibattito politico delle scorse settimane anche per via delle perplessità manifestate da esponenti di maggioranza appartenenti alla "lista Sala". Ma sul tavolo ci sono anche i cento emendamenti al documento presentati dall'opposizione. E, dopo dieci sedute in cui già si è discusso del tema, il rischio è quello di una semi-paralisi dei lavori dell'assise cittadina. Il Regolamento prevede tra le altre cose la definizione delle norme per la concessione degli spazi temporari e ordinari in Darsena, per l'ormeggio delle imbarcazioni, per l'uso delle acque per la navigazione. c'è poi la discussa "piattaforma", che dovrebbe essere concessa tramite bando in via sperimentale per due soli anni.