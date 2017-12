Bussolati: oltre 50 circoli aperti per far conoscere reddito di inclusione

Pietro Bussolati

Fino a domenica 17 dicembre oltre 50 circoli del Partito Democratico dell’area di Milano Metropolitana saranno aperti straordinariamente e si trasformeranno in centri di informazione sul reddito di inclusione (REI). Al via anche ad iniziative nelle zone, come volantinaggi e banchetti, per la distribuzione del materiale informativo.



“In questo modo – spiega il segretario metropolitano Pietro Bussolati – i nostri circoli sul territorio faranno fronte alla domanda di migliaia di cittadini che si stanno recando nei CAF in questi giorni, mostrando grande interesse per questa nuova misura varata dal Governo, che stanzia 1.85 miliardi, e che interesserà oltre 5000 famiglie in città e circa 18mila in Lombardia. Se da una parte ci sono comuni, come quello di Rho, dove si fanno campagne di comunicazione per diffondere la misura del REI, e di Buccinasco dove dei volontari tengono aperto uno sportello ad hoc, ce ne sono altri dove si registra immobilismo (sui siti del Comune non si registrano accenni) e scarso interesse nei confronti di uno strumento assolutamente essenziale. È quello che avviene per esempio a Opera e San Giuliano Milanese, dove migliaia di cittadini sono lasciati completamente soli.



Non ci interessa fare polemica – prosegue Bussolati – ma continueremo a vigilare sull'impegno delle amministrazioni locali nello stare dalla parte dei cittadini, nell’implementazione di quella che è per noi una priorità. Il PD – conclude il segretario – si mostra capace di assicurare una puntuale e capillare assistenza a chi versa in condizioni di grave disagio economico e sociale, e offre una risposta concreta a persone in difficoltà, mettendole in cima alla lista delle priorità dell’agenda di lavoro".