Lo scalo ferroviario di Greco

"Reinventing cities": Milano mette all'asta cinque aree da "reinventare"

Bando internazionale "Reinventing Cities Milan": il Comune di Milano ha individuato cinque aree da "reinventare", ovvero cinque siti della città inutilizzati o in stato di degrado che potranno essere alienati per dare via a progetti di rigenerazione ambientale e urbana. Ieri la presentazione alla Triennale di Milano. La prima area a bando sono le scuderie De Montel di via Fetonte, 16mila metri quadri non lontani dallo stadio, base d'asta 1.883.500 euro per valorizzare il luogo con attività legate a sport e tempo libero. Seconda area da 4.900 metri quadri in via Serio, con asta a partire da 2.059.600 euro. In zona Porta Romana, è un ex contesto industriale. Area numero tre: il mercato coperto di Gorla, da 970 metri quadri e valutato 981.600 euro. Qui l'intento è di far sorgere un luogo dedicato all'alimentazione e a progetti di inclusione sociale. Quarta area, 610 metri quadri in via Doria, dove ora c'è un parcheggio pubblico a pagamento. L'intenzione è individuare soluzioni architettoniche nuove per ottenere risparmio energetico e riduzione dell'emissione di Co2, ridisegnando lo spazio pubblico. La quinta area appartiene in realtà ad Fs ed è lo scalo ferroviario di Greco-Breda, da 62.189 metri quadri. Per questa area è previsto un progetto di housing sociale, con base d'asta a 7 milioni di euro. Offerte entro il 20 aprile, prima selezione entro giugno, scelta definitiva dei vincitori nel gennaio 2019.