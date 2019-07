Renzi a Milano contro fake news, Teatro dell'Elfo sold out

"Siamo già sold out ma cercheremo di far entrare tutti". Ivan Scalfarotto e Ettore Rosato, coordinatori dei comitati Ritorno al Futuro, sono soddisfatti dell'organizzazione dell'evento domani a Milano sulle fake news con Matteo Renzi. "Abbiamo preso una sala da un migliaio di posti al teatro dell'Elfo -dice Scalfarotto all'Adnkronos- e in poco tempo con le pre-registrazioni siamo arrivati già a riempire tutto". Che succede domani a Milano? "E' un'iniziativa politica sulle fake news, uno dei temi -spiega Rosato- su cui comitati civici si sono concentrati e che rappresenta un tema vero, perchè riguarda interferenze nella campagna elettorale, interferenze anche di paesi stranieri ed è un tema di grande attualità visto quello che sta succedendo... C'è stato un condizionamento enorme delle fake news e se non si interviene ci saranno altri condizionamenti in futuro se non si adottano strumenti per fermare tutto questo".

Al centro dell'evento, ci sarà l'intervento di Renzi. E' un'iniziativa in concorrenza con il Pd o un contributo? "Noi con i comitati civici ci siamo presi un compito: quello di riportare ad impegnarsi persone che non si riconoscono più nei partiti attuali, in forme politiche un po' piegate in loro stesse e vogliono occuparsi di cose concrete. Con il Pd non c'è concorrenza, siamo dalla stessa parte del campo". Certo, fa specie che Renzi organizzi un evento il giorno prima dell'assemblea del Pd, alla quale non andrà... le strade sono ormai divise? "C'è stata un sovrapposizione temporale infelice, tutto qui", dice Scalfarotto.

Conferma Rosato: "Non c'è stato alcun accavallamento voluto. Il nostro compito è dire parole chiare e non chiuderci in riti che spesso non ci hanno reso interessanti per gli elettori... Credo quindi che stiamo facendo nostro dovere". All'assemblea del Pd si parlerà di separare segretario e candidato premier, anche questo è un tema concreto o no? "Mi sembra sia affrontato in maniera sbagliata tutto questo ragionamento. Ma non mi metto a polemizzare su nulla", ribatte Rosato. Quella di domani a Milano è la prima iniziativa del partito di Renzi? "Ma no... -glissa Rosato- è un'iniziativa sulle fake news, tutto qui".