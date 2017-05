Renzi, Sala e la Boschi girano il remake di C’eravamo tanto amati

Beppe Sala, Maria Elena Boschi e Matteo Renzi

“Se semo stufati d'esse buoni e generosi!”. – Frase celebre di uno dei classici del cinema italiano a firma di Ettore Scola che descrive bene le ultime settimane in salsa primarie Pd. Alleanze, strategie, battibecchi e colpi bassi. Una piccola storia di amore e amicizia che vedeva protagonisti Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman e Nino Manfredi nei panni di Luciana, Gianni e Antonio e che, oggi, in un cast d’eccezione potrebbe tranquillamente essere riproposta con la Boschi, Renzi e Sala. Perché se il film è una gigantesca epopea dei sentimenti, uno struggente dramma-commedia venato da tanta nostalgia verso un passato che aveva fatto sperare in qualcosa di meglio, ai giorni d’oggi di quel patto di ferro tra Roma e Milano, tra Renzi e Sala sembra restare ben poco.

Facciamo qualche passo indietro. Primarie: Sala si tira fuori, non fa endorsement, non ci sta a farsi tirare in mezzo alla bagarre; in fondo è il sindaco di Milano. La campagna elettorale scalda i cuori dei militanti e dei sostenitori dei tre candidati alla segreteria, ma resta fredda fuori e non coinvolge più di tanto i cittadini. Sala incontra tutti e tre i candidati quasi in segreto, anche se basta un soffio e le notizie prendono il volo. Renzi viene a Milano e organizza una serata al Franco Parenti, manca poco alla data del voto, lui e Martina citano tutti: tutti tranne Sala, che di fatto manco è in sala! Maria Elena Boschi prova a far da paciere tra i due, ma più che un campo di battaglia sembra una guerra fredda. Arriviamo al giorno fatidico: si vota. Renzi si è ripreso il partito con un 70 per cento che gli garantisce ampie manovre. E così finita l’euforia bisognerà ricominciare ad occuparsi del Paese, magari di una legge elettorale che porti a nuove elezioni e a un nuovo Governo. Milano dovrà continuare ad avere un ruolo di primo piano nella politica nazionale… e chissà se sarà ancora amore. Il film ha l'ambizione di racchiudere in due ore un racconto corale di come eravamo, come volevamo cambiare e come invece siamo poi diventati. Per Sala e Renzi ci vorranno un po’ più di due ore… ma “Vincerà l'amicizia o l'amore? Sceglieremo di essere onesti o felici?”.