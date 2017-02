Renzi, visita a sorpresa a Milano. Blitz nella sede del Pd metropolitano

di Fabio Massa



Matteo Renzi sta per arrivare a Milano, in Federazione. Secondo i rumors di Affaritaliani.it, l'ex premier arriverebbe alle 18 in via Lepetit per iniziare il percorso di "ascolto" ma soprattutto per scaldare le truppe nella città più avanzata d'Italia in vista del prossimo congresso. Ad attenderlo ovviamente il gruppo dirigente del Partito Democratico milanese. La visita lampo di Renzi è importante anche perché segna il riavvicinamento del segretario del partito con una città con la quale ha sempre avuto un rapporto con chiari e scuri, e con la dirigenza cittadina, che ha ottenuto risultati elettorali ottimi ma che non è mai approdata nella "stanza dei bottoni" del partito nazionale. Tra l'altro, proprio sotto la Madonnina si sono tenuti i battesimi delle altre due realtà politiche più sifgnificative degli ultimi tempi. La prima, promossa da Francesco Laforgia. La seconda, di ieri sera, con Giuliano Pisapia.



