Rescaldina, crollo del palazzo: morto il militare 45enne

Crollo palazzo Rescaldina, morto il militare di 45 anni ferito gravemente

È morto mercoledì all’ospedale Niguarda, dove era ricoverato dal 31 marzo subito dopo il crollo per un’esplosione della palazzina in cui abitava a Rescaldina, Saverio Sidella, 45 anni, sergente maggiore dell’esercito. Nel crollo rimase coinvolta tutta la sua famiglia: la moglie Maria e i due bambini sono ancora ricoverati nello stesso ospedale.

Le sue condizioni erano da subito parse le più gravi. La moglie, Maria Segreto, da qualche giorno è uscita dal coma e i medici hanno sciolto la prognosi, giudicandola guaribile in sessanta giorni; nessun preoccupazione invece per le due figlie di 7 e 10 anni: per loro la prognosi è di venti giorni.